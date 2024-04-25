Головная компания "НОВАТЭКа" за I кв. сократила чистую прибыль по РСБУ на 39%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "НОВАТЭК" за первый квартал 2024 года получила 65,091 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам (РСБУ) после 106,334 млрд рублей годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка выросла на 14% - до 218,732 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на 14% - до 82,893 млрд рублей.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.