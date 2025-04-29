"НОВАТЭК" отчитался о квартальном чистом убытке по РСБУ в 35,3 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в первом квартале 2025 года получил чистый убыток в 35,28 млрд рублей по РСБУ против прибыли в 65,09 млрд рублей годом ранее, говорится в его отчетности.

Выручка компании в отчетный период составила 258,04 млрд рублей по сравнению с 218,73 млрд рублей годом ранее (рост на 18%), а себестоимость продаж увеличилась на 18,7% - до 161,3 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла в 1,7 раза и достигла 45,06 млрд рублей.

Рост по статье "прочие расходы" до 113,56 млрд рублей в первом квартале текущего года по сравнению с 4,4 млрд рублей в том же квартале 2024 года, сокращение доходов от участия в других организациях с почти 30 млрд рублей в I кв. 2024 года до 3,2 млрд рублей в отчетном периоде привели к убытку до налогообложения в 47,76 млрд рублей против прибыли в 73,16 млрд рублей годом ранее.