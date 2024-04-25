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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

"Гознак" в 2023 году снизил чистую прибыль на 13,5% на фоне падения экспорта

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Гознак" по итогам 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 7,7 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Аркадий Трачук журналистам в четверг.

Как сообщалось, в 2022 году чистая прибыль "Гознака" равнялась 8,9 млрд рублей. Таким образом, показатель сократился на 13,5%.

"Около 7,7 млрд рублей (прибыль - ИФ). (...) Может мы получили бы больше, если бы ситуация с экспортом была чуть проще. Мы испытывали некоторые затруднения и продолжаем испытывать их до сих пор, связанные с санкционными и другими ограничениями, наложенными на нашу работу. Это нам мешает в экспортной деятельности. Хотя, могу сказать, объем экспорта снизился, он остается достаточно значительным", - сказал Трачук после церемонии открытия выставки "Три стороны медали. К 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора".

По его словам, в 2024 году чистая прибыль компании ожидается на уровне 2023 года.

В октябре 2023 года "Гознак" прогнозировал прибыль по итогам 2023 года на уровне предыдущего года (8,9 млрд рублей).

"Гознак" осенью 2022 года подпал под санкции Европейского союза, Великобритании и Швейцарии.

Аркадий Трачук Гознак
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