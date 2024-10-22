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Гознак в 2024 году ожидает значимого роста чистой прибыли

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Гознак" по итогам 2024 года прогнозирует рост чистой прибыли по сравнению с показателем 2023 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Называть какие-то конкретные цифры по чистой прибыли пока считаем преждевременным. Тем не менее, уже сейчас можно быть уверенными в том, что прибыль за этот год превысит аналогичный показатель за 2023, причем превысит довольно значимо", - говорится в комментарии.

На рост чистой прибыли по итогам текущего года повлияют восстановление ситуации с экспортом, а также работа направления цифровых продуктов и сервисов "Гознака".

В 2023 году предприятие получило чистую прибыль по РСБУ в 7,7 млрд рублей, что на 13,5% меньше, чем в 2022 году.

В апреле 2024 года, генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук прогнозировал, что чистая прибыль компании в 2024 году останется на уровне прошлого года.

"Гознак" осенью 2022 года попал под санкции Евросоюза, Великобритании и Швейцарии.

Аркадий Трачук Гознак
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