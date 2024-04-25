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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

ВВП США в I квартале вырос на 1,6%, существенно слабее прогноза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно информации Trading Economics.

Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в январе-марте повысились на 2,5% (+3,3% в предыдущем квартале). Рост госрасходов замедлился до 1,2% с 4,6% в октябре-декабре.

Темпы увеличения экспорта сократились до 0,9% с 5,1%, импорта - ускорились до 7,2% с 2,2%.

Капиталовложения в нежилищные активы выросли на 2,9% (+3,7% в предыдущем квартале), в том числе, в интеллектуальную собственность - на 5,4%, в оборудование - на 2,1%. Инвестиции в жилищный сектор подскочили на 13,9%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

По итогам 2023 года экономика США увеличилась на 2,5% после подъема на 1,9% годом ранее.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за первый квартал запланирована на 30 мая.

США
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