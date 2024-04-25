Доходность 2-летних госбондов США превысила 5% на данных о ВВП и инфляции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США растет в четверг после публикации предварительного отчета о росте американской экономики и показателе инфляции в первом квартале.

Доходность 2-летних US Treasuries подскочила в ходе торгов на 8,1 базисного пункта (б.п.), составив 5,014%. Показатель для 10-летних бумаг повысился на 6,8 б.п., до 4,72%, 30-летних облигаций - на 4,3 б.п., до 4,826%.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

"Доходность резко повышается, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о росте ВВП. Но это объяснимо, с учетом существенно худшей, чем ожидалось, квартальной инфляции, - сказал старший экономист FHN Financial Крис Лоу. - В других обстоятельствах рост ВВП на 1,6% спровоцировал бы слухи о скором смягчении денежно-кредитной политики, но не в этом случае".