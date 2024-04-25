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Harley-Davidson в I квартале сократил чистую прибыль и выручку

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. зафиксировал сокращение чистой прибыли и выручки в первом квартале 2024 года, однако оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $234,9 млн, или $1,72 в расчете на акцию, по сравнению с $304,1 млн, или $2,04 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании снизилась до $1,48 млрд с $1,56 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал прибыль в размере $1,51 на акцию и выручку на уровне $1,35 млрд.

Глобальные розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson в минувшем квартале снизились на 7% и составили 57,7 тыс. по сравнению с 62,2 тыс. за тот же период 2023 года.

В том числе в Северной Америке продажи выросли на 6%, в Латинской Америке – на 2%. В регионе EMEA показатель снизился на 11%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 12%.

Акции Harley-Davidson падают на 12,5% в четверг. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась 6,3% и составляет сейчас $5,39 млрд.

Harley-Davidson
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