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Выручка Harley-Davidson упала на 26% в III квартале, но превысила прогнозы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. сократил чистую прибыль на 40%, выручку - на 26% в третьем квартале 2024 года, однако оба показателя превысили ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в прошедшем квартале составила $119 млн, или $0,91 на акцию, по сравнению с $199 млн, или $1,38 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Квартальная выручка Harley-Davidson понизилась до $1,15 млрд с $1,55 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $0,81 на акцию при выручке в $970 млн.

ЭкономикаHarley-Davidson в I квартале сократил чистую прибыль и выручкуЧитать подробнее

Глобальные розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson в третьем квартале сократились на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 36,2 тыс. единиц. В Северной Америке продажи уменьшились на 10%.

Выручка от продажи мотоциклов упала на 40%, до $616 млн. Доходы от реализации запчастей и аксессуаров уменьшились на 6%, тогда как выручка от продажи фирменной одежды повысилась на 13%.

Компания понизила годовой прогноз и теперь ожидает, что ее выручка от продажи мотоциклов понизится на 14-16% в текущем году. Ранее ожидалось сокращение на 5-9%.

Котировки акций Harley-Davidson снижаются на 3,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании опустилась на 7,4%, до $4,49 млрд, в то время как индекс S&P 500 прибавил 21,5% за этот период.

Harley-Davidson
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