"АвтоВАЗ" в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга компании

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Предложения по реструктуризации задолженности АО "АвтоВАЗ" находятся на согласовании в правительстве, конкретные решения, как ожидается, могут быть приняты в мае, сообщил глава автопроизводителя Максим Соколов.

"Соответствующие документы (по реструктуризации долга - ИФ) подготовлены, проходят необходимые экспертизы в правительстве РФ", - сказал Соколов журналистам в кулуарах съезда РСПП.

На вопрос, какой именно механизм реструктуризации находится на согласовании, он сказал: "Давайте дождемся выхода документа, потому что там есть определенная вариативность. Министерство (промышленности и торговли - ИФ) сейчас согласовывает этот документ, а правительство примет окончательное решение". Срок принятия решения, на который ориентируется "АвтоВАЗ", - май этого года, добавил Соколов.

Долговая нагрузка компании, по его словам, выросла, в том числе для финансирования проекта по запуску Lada Iskra, которая в перспективе должна заменить основную модель Granta в модельном ряде автопроизводителя.

"Объем инвестиций (в Lada Iskra - ИФ) достаточно существенный, составляет около 37 млрд руб. Это средства из финансовой модели "АвтоВАЗа" - в большей степени собственные, но вы знаете, что нам было необходимо, особенно в горизонте 2022 года, значительно увеличить нашу финансовую нагрузку, и кредитные ресурсы тоже пошли на реализацию нашей инвестпрограммы", - напомнил Соколов. Уровень готовности этой модели на данный момент оценивается в 80%, добавил он.

Сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости, в том числе за счет погашения значительных кредитных обязательств, выданных в период управления компанией иностранным акционером - альянсом Renault-Nissan, было заявлено одной из целей актуализированной стратегии развития "АвтоВАЗа" на период до 2030 года. В январе Соколов говорил журналистам, что общая задолженность "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд руб. до 120 млрд руб.

Согласно отчетности компании по РСБУ за 2022 год, ее совокупный долг превысил 180 млрд руб. (-4% г/г). Долгосрочные обязательства снизились на 16,6%, до 87,7 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли на 12%, превысив 94 млрд руб.