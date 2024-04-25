Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

"АвтоВАЗ" в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга компании

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Предложения по реструктуризации задолженности АО "АвтоВАЗ" находятся на согласовании в правительстве, конкретные решения, как ожидается, могут быть приняты в мае, сообщил глава автопроизводителя Максим Соколов.

"Соответствующие документы (по реструктуризации долга - ИФ) подготовлены, проходят необходимые экспертизы в правительстве РФ", - сказал Соколов журналистам в кулуарах съезда РСПП.

На вопрос, какой именно механизм реструктуризации находится на согласовании, он сказал: "Давайте дождемся выхода документа, потому что там есть определенная вариативность. Министерство (промышленности и торговли - ИФ) сейчас согласовывает этот документ, а правительство примет окончательное решение". Срок принятия решения, на который ориентируется "АвтоВАЗ", - май этого года, добавил Соколов.

Долговая нагрузка компании, по его словам, выросла, в том числе для финансирования проекта по запуску Lada Iskra, которая в перспективе должна заменить основную модель Granta в модельном ряде автопроизводителя.

"Объем инвестиций (в Lada Iskra - ИФ) достаточно существенный, составляет около 37 млрд руб. Это средства из финансовой модели "АвтоВАЗа" - в большей степени собственные, но вы знаете, что нам было необходимо, особенно в горизонте 2022 года, значительно увеличить нашу финансовую нагрузку, и кредитные ресурсы тоже пошли на реализацию нашей инвестпрограммы", - напомнил Соколов. Уровень готовности этой модели на данный момент оценивается в 80%, добавил он.

Сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости, в том числе за счет погашения значительных кредитных обязательств, выданных в период управления компанией иностранным акционером - альянсом Renault-Nissan, было заявлено одной из целей актуализированной стратегии развития "АвтоВАЗа" на период до 2030 года. В январе Соколов говорил журналистам, что общая задолженность "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд руб. до 120 млрд руб.

Согласно отчетности компании по РСБУ за 2022 год, ее совокупный долг превысил 180 млрд руб. (-4% г/г). Долгосрочные обязательства снизились на 16,6%, до 87,7 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли на 12%, превысив 94 млрд руб.

АвтоВАЗ Максим Соколов РСПП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });