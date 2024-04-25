Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снова будет нулевой

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае, как и 11 предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 29,8%, до 2 389,6 рубля с 3 403,9 рубля в апреле.

Расчеты пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $766,7 за тонну ($768,6 месяц назад), на шрот - $205,9 ($224,7).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).