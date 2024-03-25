Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в апреле снова будет нулевой

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ апреле, как и 10 предыдущих месяцев, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 19,3% до 3 тыс. 403,9 рубля с 4 тыс. 227 рублей за тонну в марте.

Расчеты пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло – $768,6 за тонну ($776 месяц назад), на шрот – $224,7 ($237,9).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло – не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).