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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Кабмин РФ включил в программу приватизации на 2024-26 гг. Кизлярский коньячный завод

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) распоряжением правительства РФ включено в план приватизации на 2024-2026 годы, сообщается на сайте правительства.

"Дополнить подраздел "Производство напитков" перечня акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации в 2024-2026 годах, (. . .) "Кизлярский коньячный завод", Республика Дагестан", - говорится в распоряжении, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ККЗ в 2023 году произвел 1,032 млн дал продукции, что на 16% больше, чем в 2022 году. Объем реализации вырос на 19%, до 1,048 млн дал. По итогам прошлого года АО получило рекордные показатели чистой прибыли (770,655 млн рублей, рост на 35,7% по сравнению с 2022 годом) и выручки (5,032 млрд рублей, рост на 27,2%).

В 2024 году АО "Кизлярский коньячный завод" планирует удержать достигнутые результаты и реализовать не менее 1,1 млн дал бутилированной продукции.

Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

Михаил Мишустин Кизлярский коньячный завод Дагестан ККЗ
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