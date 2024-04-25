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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин и руководство РСПП обсудили контуры обновленной налоговой системы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили примерные контуры изменения налоговой нагрузки на бизнес и договорились о дискуссии по конкретным параметрам в середине мая, сообщил президент бизнес-объединения Александр Шохин.

"Налоговую (систему - ИФ) обсуждали. Проговорили очень подробно по налогам. Даже принудили членов правительства рассказать кое-что, приоткрыли завесу", - сказал он журналистам по итогам традиционной встречи, состоявшейся в рамках съезда РСПП.

По словам Шохина, на закрытом совещании прозвучали "намеки на параметры" обновленной налоговой конструкции. Глава РСПП дал понять, что, в частности, речь шла о повышении налога на прибыль "для тех, кто не инвестирует".

На вопрос, обсуждались ли возможные параметры налогового вычета, снижающего фискальную нагрузку при росте капвложений, он сказал: "В середине мая будем обсуждать, договорились о площадках, на которых это будем делать".

Шохин также сообщил, что на встрече с президентом поднимался вопрос защиты прав добросовестных инвесторов при пересмотре приватизационных сделок. Ранее в ходе открытой части съезда Путин заявил, что не считает отдельные иски Генпрокуратуры по возврату активов в госсобственность пересмотром итогов приватизации, и увязал действия правоохранительных органов с нарушениями конкретных владельцев. Он также отметил, что права нынешних собственников должны быть защищены в тех случаях, когда нарушения при приватизации были допущены органами власти.

В беседе с журналистами Шохин назвал это заявление одним из главных итогов съезда, добавив, что все вопросы, касающиеся защиты прав собственников при деприватизации, стоило бы закрепить в решениях пленума Верховного суда либо в законодательстве.

В закрытой части съезда, как отметил глава РСПП, также косвенно затронули тему, связанную с деприватизацией. "В частности, президент и председатель Центрального банка поддержали тему, связанную с залогами. Ведь банки сейчас опасаются кредитовать компании, которые были когда-то приватизированы, боясь, что они залоги потеряют. Поэтому, безусловно, здесь нужно и миноритарных инвесторов, и банки как залогодержателей, и добросовестных приобретателей активов как-то выводить за пределы тех решений, который становятся сейчас все более массовыми", - сказал он, пояснив, что речь идет об исках Генпрокуратуры.

Глава ВТБ Андрей Костин по итогам встречи сказал, что это был "очень деловой, заинтересованный разговор". "Очень много было конкретных вопросов, и про налоги, и про разного рода государственные программы. Конкретно по цифрам (ставок налогов - ИФ) не говорили. Говорили больше по конкретным отраслям и там уже по конкретным моментам", - сообщил он.

Александр Шохин Андрей Костин РСПП Владимир Путин
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