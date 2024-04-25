Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Он снова заверил, что речи о пересмотре итогов приватизации не идет

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Возврат бизнеса в госсобственность оправдан в случае, когда действия собственника наносят ущерб безопасности государства, ни о каком пересмотре итогов приватизации речи не идет, заявил на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин.

"В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", - сказал он.

"Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано", - подчеркнул Путин.

По его словам, "для объяснения претензий к собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки".

В качестве примера Путин привел приватизацию некоторых предприятий в 90-х годах только по согласованию с региональными, но не федеральными властями, отметив, что кабинет министров в то время сам устранился от участия в этом.

"Значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны, особенно к тем, кто нормально, успешно работают, решают социальные вопросы, помогают обеспечивать национальную безопасность", -отметил глава государства.

На панельной дискуссии после выступления президента, глава РСПП Александр Шохин выразил удивление тем, что зал не отреагировал аплодисментами на слова Путина о защите прав собственников и инвесторов.

Путин на это заметил: "Могу сказать, почему аплодисментов не было. Потому что действия правоохранительных органов, несмотря на наши разговоры, продолжаются. Я надеюсь, что мы, действительно, выработаем тот подход, о котором я сейчас сказал, и нормализуем эту ситуацию".

Вопрос защиты прав добросовестных собственников при деприватизации активов был одним из ключевых в рамках инициатив РСПП для обсуждения с президентом на съезде. В частности бизнес предлагал установить 10-летний срок давности для пересмотра приватизационных сделок, а также обеспечить предоставление компенсации рыночной стоимости при изъятии активов у тех компаний, которые добросовестно купили ранее приобретенные с нарушениями активы. Как сообщали источники "Интерфакса", первое предложение, касающееся срока отсечения, не вызвало возражения властей, а инициатива о компенсациях на этапе дискуссии не была поддержана.