"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" подало иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к трем компаниям - из Чехии, Словакии и Австрии.

Как сообщается в арбитражной картотеке, заявления, относящиеся к категории "энергоснабжение - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств", были поданы 25 апреля.

Ответчиками выступают ZSE Energia a.s. (Словакия), CEZ, a.s. (Чехия) и OMV Gas Marketing & Trading GmbH (Австрия).

Как сообщалось, введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.