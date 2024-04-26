Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" подало иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к трем компаниям - из Чехии, Словакии и Австрии.

Как сообщается в арбитражной картотеке, заявления, относящиеся к категории "энергоснабжение - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств", были поданы 25 апреля.

Ответчиками выступают ZSE Energia a.s. (Словакия), CEZ, a.s. (Чехия) и OMV Gas Marketing & Trading GmbH (Австрия).

Как сообщалось, введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Газпром OMV Чехия Словакия РФ CEZ ZSE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

Новак поручил ФАС изучить цены на АЗС и в мелком опте в ЮФО, ДФО и Сибири

"АвтоВАЗ" в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга компании

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });