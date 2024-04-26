Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Приговор "крабовому королю" Кану, иски "Газпрома" к трем иностранным компаниям, $6 млрд на оружие для Киева

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Приморский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы сахалинского бизнесмена, "крабового короля" Олега Кана по делу об организации заказного убийства. Кан находится в международном розыске.

- "Газпром экспорт" подал иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к трем компаниям - ZSE Energia a.s. (Словакия), CEZ, a.s. (Чехия) и OMV Gas Marketing & Trading GmbH (Австрия).

- Система ПВО уничтожила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, выпущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны РФ. Ночью в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

- Число арестованных по делу о хищении в "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") выросло до 31 человека. Глава филиала Магомедхабиб Мухумаев был арестован на два месяца еще в начале апреля.

- Власти США планируют подписать контракты с американскими предприятиями на производство оружия и техники для Киева на $6 млрд. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

- Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки поднялся на 54 см до 1175 см. Уровень воды в Тоболе в селе Коркино Упоровского района повысился на 23 см до 849 см.