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"Займер" планирует направить на дивиденды всю прибыль I квартала

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров микрофинансовой компании "Займер" на заседании 25 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первый квартал 2024 года в размере 4,58 рубля на акцию.

Как говорится в сообщении компании, всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 458 млн руб., что составляет всю чистую прибыль "Займера" по МСФО за I квартал.

Вопрос будет рассматриваться на собрании акционеров, которое состоится 29 мая. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 9 июня.

Чистая прибыль "Займера" по МСФО в I квартале снизилась в 3,7 раза с 1,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. На динамику прибыли повлиял рост резервов почти в два раза – до 1,9 млрд руб. (с 1 млрд руб. в I квартале 2023 года) и сокращение процентных доходов на 7,6% до 4,5 млрд руб. (с 4,8 млрд руб. в 2023 году) в связи с уменьшением ЦБ РФ предельной ставки с 1% до 0,8%, а также увеличение инвестиций в маркетинг и в развитие технологической платформы, отмечает МФК.

Административные расходы "Займера" в I квартале выросли почти в 1,5 раза до 1,8 млрд руб. с 1,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

"На финансовый результат января-марта также оказал влияние сезонный фактор бизнеса: основную прибыль МФО приносят третий и четвертый кварталы", - сказал генеральный директор МФК Роман Макаров, слова которого приводит пресс-служба.

Рентабельность капитала (ROE) за последние 12 месяцев составила 40%.

Активы на 31 марта равнялись 13,9 млрд руб., снизившись с начала года на 10,8% (15,6 млрд руб. на 31 декабря 2023 года).

Чистый портфель займов на конец I квартала составил 12,4 млрд руб., сократившись на 1,4% за квартал (12,6 млрд руб. в IV квартале 2023 года).

Привлеченные кредиты и займы за три месяца 2024 года снизились более чем в два раза – до 379 млн руб. в результате амортизации обязательств по облигационным выпускам. Средства по кредитным линиям не выбирались, оставаясь резервным источником фондирования, говорится в сообщении МФК.

Собственный капитал "Займера" на 31 марта составил 11,88 млрд руб., сократившись за квартал на 0,3% (с 11,92 млрд руб. на конец 2023 года).

Доля собственного капитала в объеме фондирования составила 96,9% по состоянию на 31 марта 2024 года по сравнению с 93,1% на 31 декабря 2023 года.

Норматив достаточности собственных средств (НМФК 1) на конец марта равнялся 45,8% (при минимально допустимом значении 6%), увеличившись с начала года на 3,8 процентных пункта.

Как сообщалось, "Займер" в I квартале увеличил объем выдач займов на 7,2% до 13,6 млрд руб. Объем выдач займов новым клиентам по итогам первого квартала вырос на 33,8% до 1,3 млрд руб. Объем выдач займов повторным клиентам увеличился на 5% до 12,4 млрд руб.

Действующая дивидендная политика "Займера" предполагает направление на дивиденды от 50% чистой прибыли. Выплаты планируются ежеквартально на основе финансовых результатов первого квартала, полугодия, девяти месяцев и за отчетный год, но не реже одного раза в год.

В апреле "Займер" провел IPO на Московской бирже. Цена размещения составила 235 рублей за акцию, рыночная капитализация компании на момент начала торгов – 23,5 млрд рублей. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составил примерно 15%. Основным акционером "Займера" является его основатель Сергей Седов, ему принадлежит 85,32% акций МФК.

МФК "Займер" специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов, является крупнейшей микрофинансовой организацией по объему выдач по итогам 2019-2023 годов. По данным компании, ее клиентская база включает 18 млн человек.

Займер
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