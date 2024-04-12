МФК "Займер" провела IPO по нижней границе диапазона - 235 руб. за акцию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках IPO микрофинансовой компании "Займер" составила 235 рублей за акцию, говорится в сообщении эмитента.

Это соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона - 235-270 рублей за акцию.

Таким образом, рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 23,5 млрд рублей.

В рамках IPO единственный владелец компании - Сергей Седов - предложил инвесторам принадлежащие ему акции на сумму около 3 млрд рублей. Дополнительно также были предложены акции на сумму 500 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. Таким образом, общий размер предложения составил 3,5 млрд рублей.

В результате IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 15% от акционерного капитала компании.

"Для нас большая честь, что около 44 тыс. инвесторов решили стать частью нашей истории. Одним из приоритетов дальнейшей работы будет расширение этого пула за счет подтверждения на деле данных нами обещаний и последовательная работа по повышению уровня листинга", - сказал генеральный директор "Займера" Роман Макаров, слова которого приводит пресс-служба.

Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%. Всего в рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок.

Компания и Седов берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода.

Акции "Займера" были включены в третий котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Торги начнутся в пятницу под тикером ZAYM.

МФК "Займер" специализируется на выдаче кредитов онлайн. По данным компании, ее клиентская база включает более 17 млн человек. "Займер" в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 6,1 млрд рублей, что на 5,8% больше по сравнению с результатом 2022 года (5,8 млрд руб.). Владеет "Займером" его основатель Сергей Седов.