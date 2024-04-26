Нефть Brent подорожала до $89,6 за баррель

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки повышаются днем в пятницу.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 по московскому времени подорожали на $0,58 (0,65%), до $89,59 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,55 (0,66%), до $84,12 за баррель.

Накануне нефть большую часть сессии дешевела на данных о худшем, чем ожидалось, росте американской экономики в прошлом квартале, однако затем котировки перешли к росту и Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 0,9%.

"Американский ВВП вырос на 1,6% в первом квартале, что оказалось хуже ожиданий. С другой стороны, это можно расценить как свидетельство эффективности жесткой денежно-кредитной политики", - отметил аналитик PVM Oil Тамаш Варга.

Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

"Быки", вероятно, очень расстроены реакцией рынка на более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти", - отметили аналитики брокерской компании Zaner.