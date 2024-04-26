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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Brent подорожала до $89,1 за баррель

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки замедлили рост вечером в пятницу после публикации данных об инфляции в США.

К 17:57 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,11%), до $89,11 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,15 (0,18%), до $83,72 за баррель.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%. В феврале индикатор вырос на 0,3% месяц к месяцу и на 2,5% год к году.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно.

Новые данные заставляют сомневаться в скором снижении процентных ставок Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

Если к устойчивой инфляции прибавить замедление экономического роста в стране, получается, что "мы скатываемся ближе к стагфляции (высокая инфляция, слабый рост ВВП), что отбрасывает момент начала снижения ставок еще дальше", полагают аналитики StoneX. Это, в свою очередь, может ухудшить перспективы спроса на энергоносители, отмечает MarketWatch.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего в четверг предварительные данные. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2,5%. Темпы роста ВВП существенно снизились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Brent WTI США ФРС
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