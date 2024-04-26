ЦБ РФ может повысить оценку нейтральной ставки при подготовке основных направлений ДКП

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не исключает повышения оценки нейтрального диапазона ключевой ставки при подготовке основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы обновим и, возможно, повысим оценку нейтральной ключевой ставки при подготовке основных направлений денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина.

Сейчас нейтральный уровень ставки оценивается в 6-7%.

Проект основных направлений ДКП ЦБ обычно публикует в августе.