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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

ЦБ РФ может повысить оценку нейтральной ставки при подготовке основных направлений ДКП

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не исключает повышения оценки нейтрального диапазона ключевой ставки при подготовке основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы обновим и, возможно, повысим оценку нейтральной ключевой ставки при подготовке основных направлений денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина.

Сейчас нейтральный уровень ставки оценивается в 6-7%.

Проект основных направлений ДКП ЦБ обычно публикует в августе.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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