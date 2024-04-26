В Банке России в ближайшие месяцы оценят эффективность ужесточения ДКП

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Оценить эффективность уже принятых решений по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и целесообразность задействования дополнительных шагов можно будет в ближайшие несколько месяцев, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Наверно, в ближайшие несколько месяцев станет понятно, мы на пути к устойчивому равновесию (экономики и инфляции - ИФ) или требуется предпринимать дополнительные решения", - сказал он на пресс-конференции.

Несмотря на ужесточение ДКП, российская экономика в новых условиях продолжает демонстрировать высокие темпы роста, отмечал ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он сравнил эффекты влияния высокой ставки на экономическую активность с нестандартным поведением тел в космосе - эффектом Джанибекова (летчик-космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание на то, что гайка в невесомости без внешних сил меняет направление своего вращения против заданного человеком - ИФ).

Заботкин заявил, что подобные явления наблюдается и на Земле.

"Попробуйте книжку побросать в разных направлениях. Будет видно, что если вы бросаете ее в длину, то она будет кувыркаться, она не будет крутиться стабильно. Собственно говоря, это про неустойчивую промежуточную ось. Аллегория очень хорошая, и, по сути дела, она описывает ту ситуацию, которую Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ИФ) отразила во вступительном слове", - сказал он.

ЦБ рассматривает несколько сценариев дальнейшего движения ставки. По мнению регулятора, экономика со II квартала начнет переходить к более сбалансированным темпам роста: разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться, поддерживая замедление ценовой динамики. "В этом случае накопленного повышения ключевой ставки будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к уровням, близким к цели, уже к концу этого года. Такое развитие событий предполагает начало снижения ключевой ставки во втором полугодии", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что сроки перехода к смягчению ДКП зависят от скорости замедления текущего роста цен. "При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года", - подчеркнула она.

В альтернативном сценарии ЦБ не исключает повышения ключевой ставки. Это может произойти, если рост спроса на товары и услуги по-прежнему будет значительно превышать возможности расширения производства. "Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции и инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки. Подчеркну, что этот сценарий не является базовым", - заявила председатель ЦБ.

Она подчеркнула, что все же регулятор ожидает продолжения замедления инфляции и перехода к более сбалансированным темпам экономического роста. "Решения по денежно-кредитной политике будем принимать, исходя из скорости, устойчивости замедления инфляции и перехода к этим устойчивым темпам роста", - добавила она.

Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год (4,3-4,8%) предполагает, что в четвертом квартале текущие темпы роста цен (месяц к месяцу с поправками на сезонность в пересчете на год) будут на уровне 4% или ниже, отметил Заботкин. "Когда это произойдет, можно будет констатировать, что спрос вернулся в равновесие с возможностями предложения и экономика дальше развивается по траектории устойчивого и сбалансированного роста", - сказал он.