Объем госзакупок в РФ в I квартале вырос на 5% до 2,5 трлн рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Объем госзакупок в I квартале текущего года составил 2,5 трлн рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Всего в I квартале госзаказчики всех уровней разместили в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок 584,4 тыс. извещений о проведении торгов на общую сумму 2,539 трлн рублей. Годом ранее в ЕИС было опубликовано 547 тыс. извещений на 2,419 трлн рублей.

Как и прежде, большая часть этих закупок проводилась в виде электронного аукциона – 438 тыс. извещений на 1,5 трлн рублей. По сравнению с I кварталом 2023 года эти показатели фактически не изменились.

При этом в отчете Минфина отмечается, что продолжился значительный рост числа закупок, проводившихся в форме запроса котировок в электронной форме. Таких закупок в I квартале стало больше на 61% в количественном выражении (103,2 тыс.) и почти в 2,5 раза в денежном (94 млрд рублей против 36 млрд рублей годом ранее.

Рост доли закупок в форме запроса котировок связывается, в частности, с поправками к 44-ФЗ, которые были приняты в апреле прошлого года. Они предусматривали повышение ценового порога для таких закупок с 3 млн до 10 млн рублей.

В случае с электронными конкурсами рост составил 12% в количественном выражении (до 17 тыс. извещений) и 10% в денежном (до 953 млрд рублей).

Больше половины всех этих закупок проводилось с установлением тех или иных ограничений допуска или запретов – 337 тыс. извещений на 724 млрд рублей.

Из отчета следует, что в I квартале текущего года значительно, в 85 раз, вырос объем госзакупок в "электронных магазинах" электронных торговых площадок (так называемые, "закупки с полки"). В отчетном периоде было совершено всего 23,5 тыс. таких закупок на 9,3 млрд рублей (200 млн рублей годом ранее).

По данным Минфина, в I квартале выросло число и объем несостоявшихся закупок – на 20% (до 273,8 тыс.) и на 4% (до 1,1 трлн рублей) соответственно. В этом году доля несостоявшихся закупок выросла до 51%. Годом ранее ведомство отмечало рост числа состоявшихся закупок на 44% (до 245 тыс.), что привело к снижению доли несостоявшихся закупок до 48% с 60%.

Из оставшихся 273,8 тыс. закупок действительно не состоявшимися (в результате не был подписан контракт) оказалось 109 тыс. закупок на 508 млрд рублей. Годом ранее таких закупок было значительно меньше - 99 тыс. закупок на 471 млрд рублей.

"При этом по результатам несостоявшихся закупок контракт заключен в 60% случаев, что составляет 57% стоимостного объема всех несостоявшихся закупок, - говорится в отчете Минфина. - Наиболее распространенной причиной признания определения поставщика несостоявшимся остается подача единственной заявки на участие в закупке (72%)".

Всего в I квартале текущего года госзаказчики заключили 944 тыс. контрактов на 2,4 трлн рублей, тогда как годом ранее было заключено 903 тыс. контрактов на 2,2 трлн рублей. При этом на долю единственных поставщиков пришлось 410 тыс. госконтрактов (387 тыс. годом ранее) на 556 млрд рублей (492,2 млрд рублей).

Кроме того, еще 145,7 тыс. госконтрактов было заключено по результатам закупок, признанных несостоявшимися (128 тыс. годом ранее). Общий объем таких закупок составил 615 млрд рублей (660 млрд рублей).

"Отмечается увеличение количества контрактов, заключенных с единственным поставщиком и их стоимостного объема (на 6% и 13% соответственно), - говорится в отчете. - Учитывая общий рост стоимостного объема всех заключенных контрактов, доля стоимостного объема контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в общем стоимостном объеме контрактов увеличилась незначительно с 22,3 % до 23%".

В отчете Минфина отмечается также, что в I квартале на 31% выросло число расторгнутых контрактов (большая часть, 98%, по соглашению сторон) - до 7,7 тыс. При этом общий объем таких контрактов вырос на 27%, до 14 млрд рублей.

Однако с учетом контрактов, заключенных ранее, но расторгнутых в январе-марте, эти показатели значительно выше. Так, всего в I квартале по соглашению стороны была расторгнута 301 тыс. контрактов на 737 млрд рублей.

При этом в материалах Минфина подчеркивается, что совокупный объем российских товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг), поставка которых осуществляется при исполнении контрактов, заключенных в I квартале, составил 386 млрд рублей (345 млрд рублей годом ранее). Это составляет около 60% от стоимостного объема всех товаров, поставляемых по названным контрактам.

Относительная экономия (снижение начальной максимальной цены контракта, НМЦК - ИФ) по результатам госконтрактов, заключенных в I квартале текущего года, составила 4,79% (с учетом контрактов с единственными поставщиками), что заметно ниже аналогичного показателя 2023 года - 6,35% и на уровне 2022 года - 4,71%. При этом госзаказчиками было сэкономлено 92 млрд рублей против 114 млрд рублей годом ранее. Экономия по госконтрактам, которые были заключены по результатам закупок, проведенных в отчетном периоде, составила 64 млрд рублей (74 млрд рублей годом ранее).