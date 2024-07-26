Госзаказчики заключили во II квартале контракты на 5,4 трлн рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские госзаказчики заключили во II квартале 2024 году контракты на общую сумму 5,4 трлн рублей, что на 10% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"Отмечается увеличение общего количества и совокупного стоимостного объема контрактов, заключенных по результатам осуществления закупок (на 5% и 10% соответственно), в том числе закупок отчетного периода (на 3% и 6% соответственно)", - говорится в отчете.

Всего, по данным Минфина, во II квартале госзаказчики заключили 1,8 млн контрактов на 5,4 трлн рублей против 1,7 млн контрактов на 4,9 трлн рублей годом ранее.

При этом в отчете ведомства отмечается, что во II квартале заметно выросла доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком и с единственным участником. В первом случае было заключено 571,8 тысячи контрактов на 984 млрд рублей против 514 тысячи контрактов на 847 млрд рублей годом ранее, рост числа контрактов составил 11%, объема - 16%.

Что касается единственных участников (контракты заключены по результатам несостоявшихся закупок), то с ними было заключено 437,6 тыс. контрактов на 2,3 трлн рублей. Годом ранее с такими поставщиками было заключено 363 тыс. контрактов на 2 трлн рублей (рост на 20% и на 13,5% соответственно). При этом число несостоявшихся закупок во II квартале выросло также на 20%, до 650,9 тысячи закупок, а их объем - на 10%, до 3 трлн рублей.

Соответственно состоявшимися было признано 534,4 тысячи закупок (556 тысяч годом ранее) на 1,6 трлн рублей (1,7 трлн рублей).

Всего в отчетном периоде госзаказчики разместили 1,25 млн извещений о проведении закупок на 5,47 трлн рублей, что незначительно больше аналогичного показателя 2023 года - 1,2 млн заявок на 5,4 трлн рублей.

Большая часть закупок (72,9% в количественном выражении и 56% в денежном) проводилась в виде электронного аукциона (84% и 55,8% годом ранее).

"Сохраняется тенденция увеличения количества закупок, проводимых с использованием механизма "электронного магазина" (так называемые, "закупки с полки"), - подчеркивается в отчете Минфина.

Число таких закупок и их объем вырос на порядок - до 60,3 тысячи закупок (3,8 тыс. годом ранее) на 23,5 млрд рублей (1,9 млрд рублей).

Также на порядок выросло число закупок, проводившихся в форме закрытого электронного аукциона - 22 тысячи таких закупок на 89 млрд рублей против 1,9 тысячи на 26 млрд рублей во II квартале 2023 года.

В отчете Минфина отмечается также, что во II квартале на 6% выросло число расторгнутых контрактов (большая часть, 97,7%, по соглашению сторон) - до 429 тысяч. При этом общий объем таких контрактов вырос на 20%, до 1,1 трлн рублей.

Также в материалах Минфина подчеркивается, что совокупный объем российских товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг), поставка которых осуществляется при исполнении контрактов, заключенных во II квартале, составил 904,6 млрд рублей. Это составляет около 62% от стоимостного объема всех товаров, поставляемых по названным контрактам.

Относительная экономия (снижение начальной максимальной цены контракта, НМЦК - ИФ) по результатам госконтрактов, заключенных во II квартале текущего года, составила 4,76%, что заметно ниже аналогичного показателя 2023 года - 5,66%. При этом госзаказчиками было сэкономлено 213 млрд рублей против 235 млрд рублей годом ранее.