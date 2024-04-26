ГТЛК в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ в 118 раз
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ более чем в 118 раз в годовом исчислении, до 67,192 млн рублей, говорится в отчете компании.
Выручка выросла в 1,9 раза и составила 24,116 млрд рублей. Себестоимость продаж возросла в 2,2 раза, достигнув 3,452 млрд рублей. В результате валовая прибыль и прибыль от продаж тоже выросли в 1,9 раза, до 20,664 млрд рублей и 20 млрд рублей соответственно.
У компании в 1,9 раза (до 21,8 млрд рублей) увеличились проценты к уплате, тогда как проценты к получению - лишь на 30,8% (до 5,8 млрд рублей).
Прочие доходы сократились на 36%, до 6,5 млрд рублей, прочие расходы, напротив, выросли втрое, до 10,2 млрд рублей. Это в итоге привело к резкому снижению чистой прибыли.
Основные финпоказатели АО "ГТЛК" (в тыс. рублей):
|I квартал 2024г
|I квартал 2023г
|Динамика
|Выручка
|24 115 757
|12 580 442
|+ 1,9 раза
|Себестоимость продаж
|3 451 748
|1 602 629
|+ 2,2 раза
|Валовая прибыль
|20 664 009
|10 977 813
|+ 1,9 раза
|Прибыль от продаж
|20 000 941
|10 391 484
|+ 1,9 раза
|Прибыль до налогообложения
|260 369
|10 011 679
|- 38,5 раза
|Чистая прибыль
|67 192
|7 964 967
|- 118,5 раза
Кредиторская задолженность компании выросла с 73,519 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 73,91 млрд рублей на 31 марта 2024 года, дебиторская - с 234,6 млрд рублей до 237,2 млрд рублей.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.