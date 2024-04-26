ГТЛК в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ в 118 раз

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ более чем в 118 раз в годовом исчислении, до 67,192 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла в 1,9 раза и составила 24,116 млрд рублей. Себестоимость продаж возросла в 2,2 раза, достигнув 3,452 млрд рублей. В результате валовая прибыль и прибыль от продаж тоже выросли в 1,9 раза, до 20,664 млрд рублей и 20 млрд рублей соответственно.

У компании в 1,9 раза (до 21,8 млрд рублей) увеличились проценты к уплате, тогда как проценты к получению - лишь на 30,8% (до 5,8 млрд рублей).

Прочие доходы сократились на 36%, до 6,5 млрд рублей, прочие расходы, напротив, выросли втрое, до 10,2 млрд рублей. Это в итоге привело к резкому снижению чистой прибыли.