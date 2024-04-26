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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

ГТЛК в I квартале снизила чистую прибыль по РСБУ в 118 раз

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ более чем в 118 раз в годовом исчислении, до 67,192 млн рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла в 1,9 раза и составила 24,116 млрд рублей. Себестоимость продаж возросла в 2,2 раза, достигнув 3,452 млрд рублей. В результате валовая прибыль и прибыль от продаж тоже выросли в 1,9 раза, до 20,664 млрд рублей и 20 млрд рублей соответственно.

У компании в 1,9 раза (до 21,8 млрд рублей) увеличились проценты к уплате, тогда как проценты к получению - лишь на 30,8% (до 5,8 млрд рублей).

Прочие доходы сократились на 36%, до 6,5 млрд рублей, прочие расходы, напротив, выросли втрое, до 10,2 млрд рублей. Это в итоге привело к резкому снижению чистой прибыли.

Основные финпоказатели АО "ГТЛК" (в тыс. рублей):

I квартал 2024г I квартал 2023г Динамика
Выручка 24 115 757 12 580 442 + 1,9 раза
Себестоимость продаж 3 451 748 1 602 629 + 2,2 раза
Валовая прибыль 20 664 009 10 977 813 + 1,9 раза
Прибыль от продаж 20 000 941 10 391 484 + 1,9 раза
Прибыль до налогообложения 260 369 10 011 679 - 38,5 раза
Чистая прибыль 67 192 7 964 967 - 118,5 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 73,519 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 73,91 млрд рублей на 31 марта 2024 года, дебиторская - с 234,6 млрд рублей до 237,2 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ГТЛК Минтранс Минфин
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