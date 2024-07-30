ГТЛК в I полугодии резко сократила чистую прибыль по РСБУ
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в первом полугодии текущего года заметно сократило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 15,9 млрд рублей до 102,8 млн рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка за этот период выросла в 1,8 раза, достигнув 48 млрд рублей, себестоимость продаж – в 1,6 раза до 6,037 млрд рублей. В результате валовая прибыль увеличилась в 1,8 раза, составив 42 млрд рублей, прибыль от продаж – в 1,9 раза до 40,5 млрд рублей.
Вместе с тем, проценты к получению у ГТЛК выросли по сравнению с аналогичным периодом на 2,5 млрд рублей, тогда как проценты к уплате – на 20,8 млрд рублей.
Прочие доходы сократились с 20,3 млрд рублей до 12,9 млрд рублей, прочие расходы – увеличились с 8,291 млрд рублей до 20,4 млрд рублей. Это повлияло на сокращение чистой прибыли.
Пресс-служба ГТЛК сообщает, что рост выручки обусловлен высоким уровнем ключевой ставки в 2024 году, а также заключением новых сделок. Однако рост расходной части также обусловлен высокой ключевой ставкой Банка России и увеличением портфеля заимствований.
"Активы компании составили более 1,2 трлн рублей, увеличившись на 34% к аналогичному периоду прошлого года в основном за счет реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния, а также заключенных сделок по новому бизнесу", - говорится в пресс-релизе.
Основные финансовые показатели ГТЛК (в тыс. рублей):
|I полугодие 2024 г.
|I полугодие 2023 г.
|Динамика
|Выручка
|48 065 580
|26 969 903
|+1,8 раза
|Себестоимость продаж
|6 037 408
|3 826 603
|+1,6 раза
|Валовая прибыль
|42 028 172
|23 143 300
|+1,8 раза
|Прибыль от продаж
|40 504 768
|21 769 119
|+1,9 раза
|Прибыль до налогообложения
|175 780
|19 783 682
|-112,5 раза
|Чистая прибыль
|102 783
|15 875 168
|-154,5 раза
Кредиторская задолженность компании выросла с 73,519 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 73,93 млрд рублей на 30 июня 2024 года, дебиторская – снизилась с 234,6 млрд рублей до 221,9 млрд рублей.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.