ГТЛК в I полугодии резко сократила чистую прибыль по РСБУ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в первом полугодии текущего года заметно сократило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 15,9 млрд рублей до 102,8 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка за этот период выросла в 1,8 раза, достигнув 48 млрд рублей, себестоимость продаж – в 1,6 раза до 6,037 млрд рублей. В результате валовая прибыль увеличилась в 1,8 раза, составив 42 млрд рублей, прибыль от продаж – в 1,9 раза до 40,5 млрд рублей.

Вместе с тем, проценты к получению у ГТЛК выросли по сравнению с аналогичным периодом на 2,5 млрд рублей, тогда как проценты к уплате – на 20,8 млрд рублей.

Прочие доходы сократились с 20,3 млрд рублей до 12,9 млрд рублей, прочие расходы – увеличились с 8,291 млрд рублей до 20,4 млрд рублей. Это повлияло на сокращение чистой прибыли.

Пресс-служба ГТЛК сообщает, что рост выручки обусловлен высоким уровнем ключевой ставки в 2024 году, а также заключением новых сделок. Однако рост расходной части также обусловлен высокой ключевой ставкой Банка России и увеличением портфеля заимствований.

"Активы компании составили более 1,2 трлн рублей, увеличившись на 34% к аналогичному периоду прошлого года в основном за счет реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния, а также заключенных сделок по новому бизнесу", - говорится в пресс-релизе.

Основные финансовые показатели ГТЛК (в тыс. рублей):

I полугодие 2024 г. I полугодие 2023 г. Динамика Выручка 48 065 580 26 969 903 +1,8 раза Себестоимость продаж 6 037 408 3 826 603 +1,6 раза Валовая прибыль 42 028 172 23 143 300 +1,8 раза Прибыль от продаж 40 504 768 21 769 119 +1,9 раза Прибыль до налогообложения 175 780 19 783 682 -112,5 раза Чистая прибыль 102 783 15 875 168 -154,5 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 73,519 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 73,93 млрд рублей на 30 июня 2024 года, дебиторская – снизилась с 234,6 млрд рублей до 221,9 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.