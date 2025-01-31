Госдолг Латвии в 2024 году вырос до 47,7% ВВП

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Государственный долг Латвии на конец 2024 года составил 19 млрд евро, или 47,7% ВВП, увеличившись за год на 1,5 млрд евро, сообщило Министерство финансов со ссылкой на предварительные данные государственного казначейства о выполнении консолидированного бюджета.

На конец 2023 года госдолг составлял 43,1% от ВВП.

"Рост госдолга был обусловлен принятыми в прошлом году мерами по заимствованиям для обеспечения общих потребностей в финансировании, в том числе погашения дефицита государственного бюджета и государственных долговых обязательств", - говорится в сообщении.

Дефицит бюджета в 2024 году составил 849,6 млн евро, или 2,1% от валового внутреннего продукта - на 0,3 процентного пункта ниже, чем в 2023 году, и на 0,7 п. п. меньше, чем ожидалось прошлой осенью. "Более низкий, чем прогнозировалось, дефицит был в первую очередь обусловлен более высокими доходами, ожидаемыми в январе этого года и относимыми к 2024 году, а также меньшими фактическими расходами как на проекты фондов Европейского союза, так и на основные государственные функции, на которые не были потрачено средств в запланированном объеме", - отмечает Минфин.

Доходы консолидированного бюджета увеличились на 1,5 млрд евро, или на 9,7% по сравнению с 2023 годом и составили 17,1 млрд евро. Рост во многом объясняется увеличением иностранной финансовой помощи (1,8 млрд евро, рост на 21,9%). Налоговые поступления составили 13,6 млрд евро (рост на 7,8%).

Расходы консолидированного бюджета выросли на 5,4% - до 17,9 млрд евро.