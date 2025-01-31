Поиск

Госдолг Латвии в 2024 году вырос до 47,7% ВВП

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Государственный долг Латвии на конец 2024 года составил 19 млрд евро, или 47,7% ВВП, увеличившись за год на 1,5 млрд евро, сообщило Министерство финансов со ссылкой на предварительные данные государственного казначейства о выполнении консолидированного бюджета.

На конец 2023 года госдолг составлял 43,1% от ВВП.

"Рост госдолга был обусловлен принятыми в прошлом году мерами по заимствованиям для обеспечения общих потребностей в финансировании, в том числе погашения дефицита государственного бюджета и государственных долговых обязательств", - говорится в сообщении.

Дефицит бюджета в 2024 году составил 849,6 млн евро, или 2,1% от валового внутреннего продукта - на 0,3 процентного пункта ниже, чем в 2023 году, и на 0,7 п. п. меньше, чем ожидалось прошлой осенью. "Более низкий, чем прогнозировалось, дефицит был в первую очередь обусловлен более высокими доходами, ожидаемыми в январе этого года и относимыми к 2024 году, а также меньшими фактическими расходами как на проекты фондов Европейского союза, так и на основные государственные функции, на которые не были потрачено средств в запланированном объеме", - отмечает Минфин.

Доходы консолидированного бюджета увеличились на 1,5 млрд евро, или на 9,7% по сравнению с 2023 годом и составили 17,1 млрд евро. Рост во многом объясняется увеличением иностранной финансовой помощи (1,8 млрд евро, рост на 21,9%). Налоговые поступления составили 13,6 млрд евро (рост на 7,8%).

Расходы консолидированного бюджета выросли на 5,4% - до 17,9 млрд евро.

Минфин Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей

РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

"Ростелеком" объяснил краткосрочный интернет-сбой нештатной ситуацией в Чувашии

Компания Бакальчука подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз"

Компания Бакальчука подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз"

Нефть Brent подорожала до $77,48 за баррель

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе310 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2146 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне23 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5787 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });