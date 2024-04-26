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Porsche в I квартале снизила выручку на 11% хуже прогноза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG в первом квартале уменьшил выручку на 11%, что оказалось хуже прогноза.

Выручка компании в январе-марте 2024 года составила 9,01 млрд евро против 10,1 млрд евро годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали ее на уровне 9,33 млрд евро, по данным Visible Alpha.

Операционная прибыль Porsche снизилась на 30% - до 1,28 млрд евро по сравнению с 1,84 млрд евро годом ранее. Рентабельность упала до 14,2% с 18,2%.

Поставки автомобилей в первом квартале сократились на 3,9% и составили 77,64 тыс.

В 2024 году автопроизводитель по-прежнему ожидает снижения рентабельности до 15-17% и прогнозирует выручку в диапазоне 40-42 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация Porsche увеличилась на 12,4%, в то время как фондовый индекс DAX прибавил 8,4%.

Porsche Германия
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