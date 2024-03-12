Porsche увеличил выручку на 7,7% в 2023 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG увеличил чистую прибыль и выручку в 2023 году, однако спрогнозировал сокращение рентабельности.

Как говорится в пресс-релизе, выручка в минувшем году увеличилась на 7,7% до 40,53 млрд евро. Опрошенные Visible Alpha аналитики ожидали роста показателя до 40,29 млрд евро.

Операционная прибыль повысилась на 7,6% до 7,28 млрд евро.

Поставки автомобилей выросли на 3,3% до 320,221 тыс.

Операционная рентабельность составила 18%, как и в прошлом году.

В 2024 году автопроизводитель ожидает снижения рентабельности до 15-17% и прогнозирует выручку в диапазоне от 40 до 42 млрд евро. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает довести рентабельность до более 20%.

Руководство Porsche рекомендовало годовые дивиденды в размере 2,3 евро на акцию против 1 евро годом ранее.

Акции Porsche дорожают на 1,2% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 0,5% до 74,4 млрд евро.