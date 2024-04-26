Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Китайские власти планируют выплачивать автовладельцам до 10 тысяч юаней ($1400) при замене автомобилей на полностью электрические или гибридные в этом году, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, власти предоставят субсидии в размере 7 тысяч юаней тем, кто меняет машины на традиционные с двигателями объемом не более 2 литров.

После этих новостей американские депозитарные расписки (ADR) на акции китайских производителей электромобилей дорожают на торгах в пятницу, в том числе Nio - на 9,4%, XPeng - на 11,1%, Li Auto - на 7%, BYD - на 3,7%.