Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары
Фото: Bob Henry/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Китайские власти планируют выплачивать автовладельцам до 10 тысяч юаней ($1400) при замене автомобилей на полностью электрические или гибридные в этом году, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, власти предоставят субсидии в размере 7 тысяч юаней тем, кто меняет машины на традиционные с двигателями объемом не более 2 литров.

После этих новостей американские депозитарные расписки (ADR) на акции китайских производителей электромобилей дорожают на торгах в пятницу, в том числе Nio - на 9,4%, XPeng - на 11,1%, Li Auto - на 7%, BYD - на 3,7%.

BYD XPeng Китай США NIO Li Auto
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В макропрогнозе до 2027 года сохранены параметры индексации тарифов на газ и электричество

Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в РФ до 6,9% в июне

Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в РФ до 6,9% в июне

Затраты российских авиакомпаний на ремонт выросли в 2023 году на 26%

Затраты российских авиакомпаний на ремонт выросли в 2023 году на 26%

Российские "дочки" Ariston и Bosch переданы в управление структуре "Газпрома"

"Соллерс" продал долю в автопроизводителе Aurus

"Соллерс" продал долю в автопроизводителе Aurus

Китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 6 марта

МосБиржа назначила повторное годовое собрание акционеров на 31 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });