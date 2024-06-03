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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Поставки электромобилей Nio, Li Auto и XPeng в мае выросли

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio, Li Auto и XPeng в мае нарастили поставки как в помесячном, так и в годовом сравнении.

Nio сообщила, что в мае 2024 года отгрузила рекордные 20 544 автомобилей, что на 31,5% выше апрельского показателя. Относительно мая 2023 года поставки взлетели более чем втрое (на 234%).

Li Auto отправила покупателям 35,02 тысячи электромобилей, увеличив поставки на 35,8% за месяц и на 23,9% в годовом сравнении.

XPeng в мае продала 10 146 машин. Это на 8% больше, чем в апреле, и на 35,2% выше прошлогоднего уровня.

Совокупные поставки трех китайских компаний в прошлом месяце составили 65,71 тысячи электромобилей, повысившись примерно на 29% относительно апреля и на 57% за год. В январе-апреле они вместе продали около 249 тысяч машин, что на 36% больше показателя за аналогичный период годом ранее.

Крупнейший китайский производитель электромобилей и гибридов BYD Co. в мае поставил 331 817 машин, что на 38,1% выше показателя за май 2023 года.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта, поставил на рынок в мае 8646 машин. Всего компания продала 15 764 электрокаров.

Котировки ADR NIO растут на 2,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник, Li Auto - на 4,2%, XPeng - на 1,6%.

BYD NIO XPeng Xiaomi Li Auto Китай
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