Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ в I квартале снизилась на 15,3%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2024 года снизилась на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,92 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 58,29 млрд руб. (+6,5%).

Себестоимость продаж сохранилась на уровне прошлого года – 28,24 млрд руб.

Прибыль от продаж выросла на 14% до 27,9 млрд руб. На итоговое снижение чистой прибыли "РусГидро" повлияли рост процентов к уплате (в 2,3 раза до 7,52 млрд руб.) и прочих расходов (в 2,8 раза до 3,64 млрд руб.).

EBITDA увеличилась на 13% до 33,4 млрд руб.

Заемные средства "РусГидро" по итогам января-марта 2024 г. оценивались в 322,3 млрд руб.

На счетах компании хранилось 19,9 млрд руб.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 г. – Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.