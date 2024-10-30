Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 2,3%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за девять месяцев 2024 года снизилась на 2,3% в годовом измерении, до 45,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Динамика чистой прибыли обусловлена ростом затрат на обслуживание долгового портфеля.

EBITDA выросла на 17%, до 103,9 млрд рублей.

Выручка составила 180,1 млрд рублей (+8,6%).

Себестоимость продаж сохранилась на уровне прошлого года и составила 85,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж выросла на 18,2%, до 87,1 млрд рублей.

При этом процентные расходы увеличились в 2,2 раза, до 23,1 млрд рублей.

Заемные средства "РусГидро" по итогам января-сентября 2024 года оценивались в 370,8 млрд рублей.

На счетах компании на конец сентября хранилось 16,2 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.