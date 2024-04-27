СД "Т Плюс" рекомендовал дивиденды за 2023 год в 0,1349 рубля на акцию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Т Плюс" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,1349 рубля на акцию, говорится в раскрытии компании.

Дивидендная отсечка установлена на 11 июня.

При этом оставшаяся часть прибыли по итогам 2023 г. останется нераспределенной, говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров "Т Плюс" состоится 31 мая в заочной форме. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, закроется 6 мая. В повестку собрания внесены, в частности, вопросы о распределении прибыли (в том числе дивидендов) по результатам 2022 и 2023 годов.

Ранее "Т Плюс" уже выплатила дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 0,08995 рубля на акцию. Аналогичную сумму "Т Плюс" выплачивала и по итогам I полугодия 2022 года.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 года. Дивидендная политика "Т Плюс" предусматривает распределение не менее 50% чистой прибыли по РСБУ.