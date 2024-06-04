"Т Плюс" снизила прибыль по РСБУ в I квартале на 32%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" сократило чистую прибыль в январе-марте этого года до 9,83 млрд рублей с 14,5 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании по РСБУ. Снижение составило 32%.

Выручка при этом увеличилась - со 102,6 млрд до 110,5 млрд рублей. Себестоимость продаж составила 93,17 млрд рублей против 82,04 млрд рублей годом ранее.

Валовая прибыль в итоге сложилась на уровне 17,35 млрд рублей против 20,58 млрд рублей в январе-марте 2023 года.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Компания в первом квартале увеличила производство электроэнергии на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,2 млрд кВт.ч.

Тепловой энергии отпущено на 9,7% больше, 43,1 млн Гкал.