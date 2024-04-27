"Геотек" в 2023 году вышел в прибыль по МСФО после трех лет убытков

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Геотек" по МСФО по итогам 2023 года составила 350 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Этот результат был достигнут после трех лет убытков. Последний раз "Геотек" фиксировал чистую прибыль по МСФО в 2019 году в размере 1 млрд рублей.

Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 1,4 млрд рублей. Общий портфель контрактов увеличился более чем вдвое и оценивается в более чем 22 млрд рублей.

"Компания последовательно реализует стратегию развития по основным направлениям. Продолжается активная работа как с ключевыми заказчиками, так и в направлении расширения контрактной базы в стране и за рубежом. Отдельным блоком идет работа по модернизации парка оборудования, в том числе разработка собственного высокотехнологичного оборудования в области геологоразведки", - приводятся в сообщении слова президента "Геотека" Романа Панова.

Компания также подвела итоги зимнего полевого сезона: специалисты холдинга выполнили свыше 3 тыс. кв. км 3D-сейсморазведки, из которых порядка 500 кв. км морских работ, а также более 2,5 тыс. пог. км 2D-сейсмики.

"Геотек" (прежнее название "Геотек Сейсморазведка" - ИФ) образован в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана, Узбекистана и других стран. В конце 2022 года компания перешла под контроль ЗПИФ, входящего в структуру группы Газпромбанка.