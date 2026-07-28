Началось объединение нефтесервисных холдингов "Геотек" и "Башнефтегеофизика"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Две крупные российские нефтесервисные компании - АО "Башнефтегеофизика" и АО "Геотек" начинают объединение, сообщает "Геотек".

"В рамках договоренностей, достигнутых между акционерами компаний", "начинается реализация комплекса мероприятий, направленных на объединение активов двух" компаний, говорится в сообщении. Закрытие сделки планируется до конца текущего года.

"Геотек" (прежнее название "Геотек Сейсморазведка") образован в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана, Узбекистана и других стран. В 2025 году выручка компании выросла на 15% - до 6,3 млрд рублей. Нефтесервисный холдинг ранее принадлежал ЗПИФ из структуры группы Газпромбанка, однако по последней раскрытой информации на конец 2025 года контроль над ним перешел АО "РНИ Холдинг". Его руководитель Михаил Вахрушев также является директором нескольких дочерних структур "Научно-производственного холдинга "ВМП".

Как отметил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров, сделка стала возможной благодаря проведенной реструктуризации кредитного портфеля "Геотека", а также при поддержке и финансовом сопровождении крупного российского банка.

АО "Башнефтегеофизика" (БНГФ) - российская нефтесервисная компания с головным офисом в Уфе, история которой связана с развитием нефтяной промышленности Башкортостана с 1932 года. Компания входит в число крупнейших отечественных производителей нефтегазового оборудования и имеет статус системообразующего предприятия ТЭК. Выручка БНГФ в 2025 году выросла на 45% - до 37,3 млрд рублей.

"Объединение позволит сформировать одного из крупнейших российских игроков нефтесервисного рынка, обладающего полным циклом компетенций - от разработки и производства современного оборудования до выполнения полного комплекса геологоразведочных и нефтесервисных работ. Совокупный производственный, технологический и научный потенциал компаний создаст дополнительные возможности для реализации масштабных проектов в интересах ведущих российских недропользователей, развития отечественных технологий, повышения уровня импортонезависимости и расширения присутствия на зарубежных рынках дружественных государств", - отмечается в пресс-релизе.