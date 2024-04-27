МТС выставила оферту для нерезидентов на выкуп до 4,2% своих акций

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Дочерняя компания ПАО "МТС" - ООО "Стрим Диджитал" - инициировала выкуп до 4,2% находящихся в обращении акций материнской компании по 95 рублей за бумагу.

В сообщении МТС говорится, что речь идет о выкупе до 83 932 026 акций оператора. Цена согласована правкомиссиейц по контролю за иностранными инвестициями, она почти в 3,3 раза ниже цены закрытия торгов на "Московской бирже" 26 апреля (310,5 рубля). Фактически оно ориентировано на нерезидентов, не имеющих другой возможности монетизировать российские инвестиции.

Тендерное предложение распространяется, в том числе, на JPMorgan Chase как банк-депозитарий программы депозитарных расписок на акции компании, говорится в сообщении.

"Ожидается, что тендерное предложение предоставит акционерам, права которых были ограничены, возможность частично или полностью распорядиться принадлежащими им акциями", - отмечается в сообщении МТС.

Оферта распространяется в том числе на акционеров-нерезидентов, бумаги которых хранятся на счетах депо типа "С" - они смогут получить средства от продажи акций в рублях, долларах, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ. Заявки на выкуп акций будут приниматься до 28 мая, результаты сбора заявок планируется объявить до 3 июня. В период с 11 по 19 июня планируется провести расчеты с продавцами акций.