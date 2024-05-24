Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров МТС банка рекомендовал акционерам дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Годовое собрание акционеров МТС банка пройдет в заочной форме 25 июня 2024 года, дата закрытия реестра - 2 июня.

Чистая прибыль МТС банка в 2023 году по МСФО выросла в 3,8 раза - до 12,5 млрд рублей, по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 4 раза - до 12,3 млрд рублей.

МТС банк, в соответствии с новой дивидендной политикой, планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли, сообщил в апреле глава финансового блока банка Дмитрий Серебренников. Первые выплаты банк планирует произвести по итогам 2024 года, то есть в 2025 году, отметил он.

В конце апреля 2024 года МТС банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (акции размещены по цене 2500 рублей за штуку). Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO.

МТС банк по итогам I квартала 2024 года занимал 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".