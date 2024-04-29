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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Sinopec в I квартале снизила чистую прибыль на 9% при росте добычи на 3%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в первом квартале снизила чистую прибыль на 8,9%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 18,32 млрд юаней ($2,53 млрд) по сравнению с 20,1 млрд юаней годом ранее.

Выручка сократилась на 0,2%, до 789,97 млрд юаней.

Капиталовложения компании выросли до 28,46 млрд юаней с 27,96 млрд юаней год назад.

Добыча нефти и газа повысилась на 3,4%, до 127,78 млн баррелей нефтяного эквивалента. В том числе добыча газа увеличилась на 6%, до 350,46 млрд кубических футов.

Продажи нефтепродуктов в январе-марте увеличились на 6,5% в годовом выражении и составили 59,81 млн тонн.

Акции Sinopec на торгах в Гонконге в понедельник дешевеют на 2,5%.

Китай Sinopec
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