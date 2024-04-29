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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Philips неожиданно завершила I кв. с убытком

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, в первом квартале снизила выручку и нарастила чистый убыток.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 998 млн евро по сравнению с убытком в размере 665 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Показатель включает отчисления в резервы в размере 982 млн евро в связи с достижением мирового соглашения с истцами по делу о причинении вреда здоровью из-за использования аппаратов искусственной вентиляции легких производства американской дочерней компании Philips Respironics, которая, не признав вины, согласилась выплатить в рамках соглашения $1,1 млрд. Выплаты начнутся в 2025 году.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой Philips, предполагал чистую прибыль в 64 млн евро.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 388 млн евро против 359 млн евро годом ранее. Рентабельность по этому показателю повысилась до 9,4% с 8,6%.

Квартальная выручка Philips сократилась на 1% и составила 4,14 млрд евро против ожидавшихся экспертами 4,15 млрд евро, сопоставимые продажи повысились на 2%.

Подразделение, разрабатывающее оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), нарастило выручку на 1%, до 2,03 млрд евро. Выручка подразделения Connected Care, предлагающего решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, сократилась на 5% и составила 1,16 млрд евро, сегмента товаров для персонального ухода (Personal Health) - на 1%, до 790 млн евро.

Компания по-прежнему ожидает, что в 2024 году ее сопоставимые продажи увеличатся на 3-5%, а рентабельность по скорректированной EBITA составит 11-11,5%.

Акции Philips взлетели в цене на торгах в Амстердаме в понедельник на 34%.

Амстердам Philips
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