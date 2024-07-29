Philips увеличила чистую прибыль во II квартале в шесть раз

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, увеличила чистую прибыль во втором квартале в шесть раз благодаря разовому доходу.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 452 млн евро по сравнению с 74 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя разовый доход в размере 381 млн евро по сравнению с единовременными расходами в 161 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) увеличилась до 495 млн евро с 453 млн евро во втором квартале прошлого года. Рентабельность по этому показателю повысилась до 11,1% с 10,1%.

Квартальная выручка Philips уменьшилась на 0,2% - до 4,46 млрд евро с 4,47 млрд евро. Сопоставимые продажи увеличились на 2%.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой Philips, предполагал, что скорректированная EBITA составит 433 млн евро, выручка - 4,49 млрд евро.

Подразделение, разрабатывающее оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), увеличило выручку на 2,8%, до 2,17 млрд евро. Выручка подразделения Connected Care, предлагающего решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, повысилась на 0,4% и составила 1,33 млрд евро. В сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) выручка уменьшилась на 0,2% и составила 834 млн евро.

Philips подтвердила прогноз, согласно которому ее сопоставимые продажи в этом году увеличатся на 3-5%, рентабельность по скорректированной EBITA составит 11-11,5%.

Акции Philips теряют в цене 0,8% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,4%.