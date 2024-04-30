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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

HSBC сократил чистую прибыль в I кв. на 1,4% и объявил об уходе CEO

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc сократил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 1,4% и объявил об уходе главного исполнительного директора Ноэла Куинна.

Куинн, проработавший на посту CEO почти пять лет, останется в банке на время поиска преемника. Его решение уйти связано с желанием "достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью".

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль банка в январе-марте составила $10,18 млрд по сравнению с $10,33 млрд за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали показатель на уровне $9,73 млрд.

Доналоговая прибыль сократилась до $12,7 млрд с $12,9 млрд, а выручка повысилась на 3%, до $20,8 млрд.

Чистый процентный доход банка уменьшился до $8,65 млрд с $8,96 млрд.

Кроме того, HSBC анонсировал программу обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд и объявил дивиденды в размере 10 центов на акцию. Также банк объявил специальные дивиденды в размере 21 цента на акцию, которые будут выплачены из доходов от продажи канадского бизнеса.

Капитализация банка за последние 12 месяцев выросла на 12,5%, до 126 млрд фунтов ($158 млрд).

HSBC
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