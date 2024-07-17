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Пост CEO HSBC в сентябре займет нынешний финдиректор банка Жорж Эльхедери

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Новым главным исполнительным директором HSBC Holdings Plc станет Жорж Эльхедери, занимающий в настоящее время пост финдиректора банка.

Как говорится в пресс-релизе HSBC, 50-летний Эльхедери вступит в должность 2 сентября 2024 года. Он сменит на посту CEO Ноэля Куинна.

Куинн, возглавляющий HSBC почти пять лет, в апреле объявил о намерении уйти в отставку, чтобы посвятить больше времени частной жизни.

Эльхедери работает в HSBC с 2005 года. В январе 2023 года он был назначен главным финансовым директором банка и вошел в совет директоров. Ранее Эльхедери был со-руководителем подразделения Global Banking & Markets, а в 2016-2019 гг. возглавлял операции HSBC в регионе Ближний Восток, Северная Африка и Турция.

Он продолжит выполнять обязанности CFO в течение переходного периода, и информация о его преемнике на этом посту появится в свое время, говорится в пресс-релизе банка.

Акции HSBC подорожали на 0,1% на торгах в Гонконге в среду и стабильны в Лондоне.

HSBC Жорж Эльхедери Ноэль Куинн
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