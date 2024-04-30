Adidas вернулась к прибыли в I квартале, подтвердила годовой прогноз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в первом квартале 2024 года получила чистую прибыль, которая оказалась лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 170 млн евро против убытка в размере 39 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали показатель на уровне 163,7 млн евро.

Операционная прибыль увеличилась до 336 млн евро с 60 млн евро.

Выручка повысилась на 4% в годовом выражении и составила 5,46 млрд евро.

В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA), выручка увеличилась на 13,8% без учета колебаний валютных курсов и составила 1,73 млрд евро. В Северной Америке показатель снизился на 3,6%, до 1,12 млрд евро, в Китае (включая Гонконг и Тайвань) - вырос на 7,8%, до 897 млн евро. На развивающихся рынках продажи выросли на 16,8%, до 712 млн евро, в Латинской Америке - на 17,6%, до 615 млн евро, в Японии и Южной Корее - на 7,5%, до 339 млн евро.

Компания по-прежнему ожидает, что операционная прибыль по итогам текущего года достигнет 700 млн евро, а выручка увеличится на 4-9% (mid- to high-single-digit rate).

Капитализация adidas с начала года выросла на 26,1%, до 39,59 млрд евро.