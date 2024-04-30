Инфляция во Франции в апреле осталась на уровне 2,4%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция осталась на мартовском уровне, который был минимальным с августа 2021 года.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал замедление инфляции до 2,2%.