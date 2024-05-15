Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Инфляция во Франции в апреле осталась на уровне 2,4%, как и ожидалось

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2024 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция осталась на мартовском уровне, который был минимальным с августа 2021 года.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом, подготовленным Trading Economics.

Рост потребительских цен в помесячном выражении в апреле ускорился до 0,6% с мартовских 0,2%. Динамика также совпала с предварительными данными и прогнозом.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в апреле выросли на 2,2% за год и на 0,5% в помесячном сравнении, что совпало с предварительной оценкой.

Месяцем ранее цены выросли на 2,3% и 0,2% соответственно.

Темпы роста цен на продукты питания во Франции в апреле замедлились до 1,2% в годовом выражении с 1,7% в марте, энергоносителей - ускорились до 3,8% с 3,4%. Промышленные товары подешевели на 0,1% после аналогичного роста месяцем ранее, а темпы роста цен на услуги остались на уровне 3%.

Insee Евросоюз Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $82,89 за баррель

Brent подорожала до $82,89 за баррель

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

"Коммерсант" сообщил о согласовании правительством отмены запрета на экспорт бензина

Решетников допустил дальнейшее снижение "аномально низкой" безработицы

США ввели санкции против участника сорвавшейся сделки по продаже Райффайзенбанку доли в Strabag

Мелинда Френч Гейтс покидает Фонд Билла и Мелинды Гейтс, его переименуют

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });