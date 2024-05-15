Инфляция во Франции в апреле осталась на уровне 2,4%, как и ожидалось

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2024 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция осталась на мартовском уровне, который был минимальным с августа 2021 года.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом, подготовленным Trading Economics.

Рост потребительских цен в помесячном выражении в апреле ускорился до 0,6% с мартовских 0,2%. Динамика также совпала с предварительными данными и прогнозом.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в апреле выросли на 2,2% за год и на 0,5% в помесячном сравнении, что совпало с предварительной оценкой.

Месяцем ранее цены выросли на 2,3% и 0,2% соответственно.

Темпы роста цен на продукты питания во Франции в апреле замедлились до 1,2% в годовом выражении с 1,7% в марте, энергоносителей - ускорились до 3,8% с 3,4%. Промышленные товары подешевели на 0,1% после аналогичного роста месяцем ранее, а темпы роста цен на услуги остались на уровне 3%.