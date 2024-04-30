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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Air France-KLM в I кв. увеличила чистый убыток в 1,5 раза, хуже прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France-KLM в первом квартале увеличила чистый убыток в 1,5 раза - до 522 млн евро по сравнению с 344 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Операционный убыток повысился до 489 млн евро с 306 млн евро.

Выручка выросла на 5,1% - до 6,654 млрд евро.

Согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией, аналитики оценивали выручку на уровне 6,6 млрд евро, чистый убыток - 420 млн евро, операционный убыток - 430 млн евро.

За прошедший квартал авиакомпании группы перевезли 20,871 млн пассажиров, что на 6,2% превысило показатель за тот же период 2023 года. Загруженность рейсов поднялась до 86,4% с 86%.

Котировки акций Air France-KLM снижаются на 4% в начале торгов во вторник. За последние 12 месяцев рыночная стоимость авиакомпании упала на 39% (до 2,6 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 9,4%.

Air France-KLM
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