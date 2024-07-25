Air France - KLM во II квартале снизила чистую прибыль в пять раз

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France - KLM во втором квартале 2024 года сократила чистую прибыль в пять раз - до 121 млн евро с 604 млн евро годом ранее, сообщается в ее отчетности.

Операционная прибыль сократилась на 30% - до 513 млн евро с 733 млн евро. Негативный эффект от Олимпийских игр в Париже, обусловленный снижением числа пассажиров на международных рейсах в этот город, составил 40 млн евро (в третьем квартале он ожидается в диапазоне 150-170 млн евро).

Выручка в минувшем квартале выросла на 4,3% - до 7,949 млрд евро.

Согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией, аналитики оценивали выручку на уровне 7,94 млрд евро, операционную прибыль - 547 млн евро.

За прошедший квартал авиакомпании группы перевезли 25,743 млн пассажиров, что на 4,4% превысило показатель за тот же период 2023 года. Загруженность рейсов не изменилась и составила 87,7%.