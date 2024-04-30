Volkswagen сократил выручку на 1% в I квартале, операционную прибыль - на 20%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) в первом квартале 2024 года зафиксировал сокращение операционной прибыли и выручки на фоне снижения продаж автомобилей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль в январе-марте составила 4,59 млрд евро по сравнению с 5,75 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Операционная рентабельность сократилась до 6,1% с 7,5%.

Прибыль после уплаты налогов упала на 22%, до 3,71 млрд евро.

Квартальная выручка понизилась до 75,46 млрд евро с 76,2 млрд евро. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали показатель на уровне 75,66 млрд евро.

В минувшем квартале Volkswagen продала 2,1 млн автомобилей, на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи повысились на 2%, в Латинской Америке - на 19%, тогда как в Северной Америке зафиксировано падение на 10%, в Европе и других странах - на 5%.

VW по-прежнему рассчитывает на рост выручки в текущем году на 5% и полагает, что операционная рентабельность будет в диапазоне 7-7,5%.

Группа компаний Volkswagen производит автомобили под брендами Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Porsche.

Котировки акций Volkswagen опускаются на 2,3% на торгах во вторник. Капитализация компании с начала года увеличилась на 14,4% и составляет 66,12 млрд евро.